Факти. Спорт. 23 липня
Найактуальніші спортивні події 23 липня:
– І напередодні абсолютний чемпіон світу повернувся до України. За збігом обставин бій Усик – Гассієв відбувся в один день із Суперкубком України, в якому грали Динамо і Шахтар.
– Напередодні в Києві стартував 22-ий чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. До столиці приїхали найсильніші спортсмени із 42-х країн світу – це новий рекорд для таких змагань.
– Люїс Хемільтон повернув собі лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формула-1.
2018-07-23
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