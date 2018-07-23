Факти / Відео / Факти. Спорт / Факти. Спорт. 23 липня/

Факти. Спорт. 23 липня

Найактуальніші спортивні події 23 липня:

– І напередодні абсолютний чемпіон світу повернувся до України. За збігом обставин бій Усик – Гассієв відбувся в один день із Суперкубком України, в якому грали Динамо і Шахтар.

– Напередодні в Києві стартував 22-ий чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. До столиці приїхали найсильніші спортсмени із 42-х країн світу – це новий рекорд для таких змагань.

– Люїс Хемільтон повернув собі лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формула-1.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 8.45 23 липня
Випуск 12.45 22 липня
Випуск 18.45 21 липня
Випуск 12.45 21 липня
Випуск 21.10 20 липня
Випуск 18.45 20 липня
Випуск 15.45 20 липня
Випуск 12.45 20 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка