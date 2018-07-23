Факти. Спорт. 23 липня

Найактуальніші спортивні події 23 липня:

– І напередодні абсолютний чемпіон світу повернувся до України. За збігом обставин бій Усик – Гассієв відбувся в один день із Суперкубком України, в якому грали Динамо і Шахтар.

– Напередодні в Києві стартував 22-ий чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. До столиці приїхали найсильніші спортсмени із 42-х країн світу – це новий рекорд для таких змагань.

– Люїс Хемільтон повернув собі лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формула-1.

Опубліковано Липень, 23 в 10:12



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.