Факти. Спорт. 24 липня
Найактуальніші спортивні події 24 липня:
– Футбольна збірна України гравців, віком до 19-ти років, вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи.
– Українські клуби дізналися своїх суперників у третьому відбірному раунді футбольних Єврокубків.
– Третій етап Ралі Шовковий Шлях повністю зупинила злива. Дощ так розмив і без того відсутні в Росії дороги, що навіть вантажівки загрузли по самі вікна.
2018-07-24
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