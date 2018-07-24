Факти. Спорт. 24 липня

Найактуальніші спортивні події 24 липня:

– Футбольна збірна України гравців, віком до 19-ти років, вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи.

– Українські клуби дізналися своїх суперників у третьому відбірному раунді футбольних Єврокубків.

– Третій етап Ралі Шовковий Шлях повністю зупинила злива. Дощ так розмив і без того відсутні в Росії дороги, що навіть вантажівки загрузли по самі вікна.

Опубліковано Липень, 24 в 10:22



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