Факти. Спорт. 25 червня

Найактуальніші спортивні події 25 червня:

– збірна Англії гарантувала собі 1/8 фіналу футбольного чемпіонату світу. Після перемоги над Панамою 6:1, англійці набрали 6 очок;

– імовірність перемоги Іспанії в поєдинку з Марокко достатньо висока 72% проти 9-ти в мароканців;

– уже офіційно. Воротар 4 клубу Прем’єр-Ліги та збірної України – Андрій Лунін відтепер виступатиме за мадридський Реал.

Опубліковано Червень, 25 в 10:30



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