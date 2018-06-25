Факти. Спорт. 25 червня
Найактуальніші спортивні події 25 червня:
– збірна Англії гарантувала собі 1/8 фіналу футбольного чемпіонату світу. Після перемоги над Панамою 6:1, англійці набрали 6 очок;
– імовірність перемоги Іспанії в поєдинку з Марокко достатньо висока 72% проти 9-ти в мароканців;
– уже офіційно. Воротар 4 клубу Прем’єр-Ліги та збірної України – Андрій Лунін відтепер виступатиме за мадридський Реал.
2018-06-25
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