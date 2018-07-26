Факти. Спорт. 26 липня

Найактуальніші спортивні події 26 липня:

– А європейські футбольні гранди до старту нового сезону готуються у США на товариському турнірі – Міжнародний кубок Чемпіонів.

– Старт хардового сезону для Лесі Цуренко – відкладається. Наступного тижня друга ракетка України мала стартувати на турнірі у Вашингтоні, але знялася.

– Поки світові футбольні зірки готуються до нового сезону, Неймар грає у вуличний футбол. У його рідній Бразилії фінішував великий світовий проект – Неймар Джуніорс Файв, який, власне, і організував футболіст.

Опубліковано Липень, 26 в 10:02



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.