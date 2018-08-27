Факти. Спорт. (27.08.2018)

Найактуальніші спортивні події 27 серпня: перша втрата очок київським Динамо та дебютна перемога Арсенала – такі головні підсумки 6-го туру української Прем’єр-Ліги; цей тиждень стане вирішальним для Динамо та Зорі в Єврокубках; німецький пілот Себастьян Феттель виграв свій п’ятий Гран Прі сезону в чемпіонаті Формула 1.

Опубліковано Серпень, 27 в 10:14



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