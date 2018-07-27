Факти. Спорт. 27 липня
Найактуальніші спортивні події 27 липня:
– Новий сезон єврокубків розпочався для представників України. Перший з них Маріуполь у другому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА розійшовся миром зі швецьким Юргорденом.
– На ралі-рейдах машина вирішує багато, але не все. Яскравий приклад Нассера Аль-Атія. Катарець майже усі перегони їхав лише на передньому приводі, але щоразу приїжджав до фінішу в числі лідерів.
– У півфіналі Чемпіонату Європи серед 19-річних гравців наша команда, яка не програла жодного матчу і виграла свою групу, була розтрощена 0:5.
2018-07-27
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