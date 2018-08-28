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Факти. Спорт. (28.08.2018)

Найактуальніші спортивні події 28 серпня: сьогодні Динамо Київ спробує пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін отримав шанс зіграти в іспанській Прімері; Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна пробилися до другого кола останнього тенісного Гренд Слему сезону – US Open.

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