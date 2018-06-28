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Факти. Спорт. 28 червня

Найактуальніші спортивні події 28 червня:

– Вже на третьому поспіль мундіалі чинний чемпіон не виходить з групи. До провалів Італії у 2010-му та Іспанії у 2014-му, додалася ще й Німеччина.

– Київське Динамо провело свій перший товариський матч літнього міжсезоння.

– Марта Костюк вийшла до фіналу кваліфікації найпрестижнішого тенісного турніру на трав’яному покритті – Вімблдону.

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