Факти. Спорт. 28 червня
Найактуальніші спортивні події 28 червня:
– Вже на третьому поспіль мундіалі чинний чемпіон не виходить з групи. До провалів Італії у 2010-му та Іспанії у 2014-му, додалася ще й Німеччина.
– Київське Динамо провело свій перший товариський матч літнього міжсезоння.
– Марта Костюк вийшла до фіналу кваліфікації найпрестижнішого тенісного турніру на трав’яному покритті – Вімблдону.
2018-06-28
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