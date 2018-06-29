Факти / Відео / Факти. Спорт / Факти. Спорт. 29 червня/

Факти. Спорт. 29 червня

Найактуальніші спортивні події 29 червня:

– Збірна Бельгії стала однією з трьох збірних чемпіонату світу, яким вдалося виграти всі три матчі групового етапу.

– Сьогодні на чемпіонаті світу перший вихідний. Команди та вболівальники матимуть один день відпочинку.

– Українка Марта Костюк зупинилася за півкроку від своєї першої в кар’єрі участі на дорослому Вімблдонському турнірі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 8.45 29 червня
Випуск 18.45 28 червня
Факти. Спорт. 28 червня
Випуск 8.45 28 червня
Випуск 12.45 28 червня
Випуск 21.10 27 червня
Випуск 18.45 27 червня
Випуск 15.45 27 червня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка