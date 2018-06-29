Факти. Спорт. 29 червня

Найактуальніші спортивні події 29 червня:

– Збірна Бельгії стала однією з трьох збірних чемпіонату світу, яким вдалося виграти всі три матчі групового етапу.

– Сьогодні на чемпіонаті світу перший вихідний. Команди та вболівальники матимуть один день відпочинку.

– Українка Марта Костюк зупинилася за півкроку від своєї першої в кар’єрі участі на дорослому Вімблдонському турнірі.

Опубліковано Червень, 29 в 15:11



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