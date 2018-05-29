Факти. Спорт. 29 травня
Найактуальніші спортивні події 29 травня:
– Фінали Ліги Чемпіонів в Києві відбулися на найвищому рівні. Президент УЄФА Александер Чеферін подякував футбольній спільноті та керівництву держави.
– Дві українки залишилися на тенісному турнірі Ролан Гарос після першого кола. Еліна Світоліна в стартовій грі прогнозовано здолала австралійку Айлу Томльяновіч, а Леся Цуренко пройшла швейцарку Штефані Фьогеле.
– Дострокова перемога в 4-му раунді – такий прогноз на свій бій проти Кевіна Лерени зробив український боксер-важковаговик Роман Головащенко.
2018-05-29
Теги: Факти ICTV, Факти. СпортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.