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Факти. Спорт. 29 травня

Найактуальніші спортивні події 29 травня:

– Фінали Ліги Чемпіонів в Києві відбулися на найвищому рівні. Президент УЄФА Александер Чеферін подякував футбольній спільноті та керівництву держави.

– Дві українки залишилися на тенісному турнірі Ролан Гарос після першого кола. Еліна Світоліна в стартовій грі прогнозовано здолала австралійку Айлу Томльяновіч, а Леся Цуренко пройшла швейцарку Штефані Фьогеле.

– Дострокова перемога в 4-му раунді – такий прогноз на свій бій проти Кевіна Лерени зробив український боксер-важковаговик Роман Головащенко.

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