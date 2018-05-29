Факти. Спорт. 29 травня

Найактуальніші спортивні події 29 травня:

– Фінали Ліги Чемпіонів в Києві відбулися на найвищому рівні. Президент УЄФА Александер Чеферін подякував футбольній спільноті та керівництву держави.

– Дві українки залишилися на тенісному турнірі Ролан Гарос після першого кола. Еліна Світоліна в стартовій грі прогнозовано здолала австралійку Айлу Томльяновіч, а Леся Цуренко пройшла швейцарку Штефані Фьогеле.

– Дострокова перемога в 4-му раунді – такий прогноз на свій бій проти Кевіна Лерени зробив український боксер-важковаговик Роман Головащенко.

Опубліковано Травень, 29 в 9:58



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