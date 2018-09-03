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Факти. Спорт (3.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 3 вересня: Київське Динамо зазнало першої поразки у нинішньому сезоні Прем’єр-Ліги;  Еліна Світоліна залишає останній Гренд Слем сезону – ЮС Оупен за крок від чвертьфіналу; у Харкові завершився найбільший в Україні міжнародний турнір з бадмінтону “RSL Kharkiv International”.

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