Факти. Спорт (3.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 3 вересня: Київське Динамо зазнало першої поразки у нинішньому сезоні Прем’єр-Ліги; Еліна Світоліна залишає останній Гренд Слем сезону – ЮС Оупен за крок від чвертьфіналу; у Харкові завершився найбільший в Україні міжнародний турнір з бадмінтону “RSL Kharkiv International”.

Опубліковано Вересень, 03 в 9:53



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