Факти. Спорт. 3 липня

Найактуальніші спортивні події 3 липня:

– Напередодні в Києві відбувся перший турнір з пляжного волейболу ICTV Медіа Кап. Змагання, організовані нашим каналом у міжнародний день спортивного журналіста, на Пляжі Ольмека зібрали представників центральних мас-медіа країни. Їх не злякала навіть злива та холоднеча. Також до святкування професійного свята спортивних журналістів долучилися спортсмени: борець греко-римського стилю Жан Беленюк та плавець Михайло Романчук сформували окрему команду. Хлопці у підсумку стали третіми. Наш канал був представлений збірними кількох проектів. Срібні нагороди вибороли хлопці з Ранку у великому місті. Тарас Шако та Віталій Літнинський поступились лише у фіналі.

– І вже двоє українців вийшли в друге коло. Сергій Стаховський переграв португальця Жоао Соузу, а Леся Цуренко пройшла Тімеу Бабош з Угорщини.

– Сьогодні на чемпіонаті світу зіграють останні матчі 1/8 фіналу. Швеція гратиме проти Швейцарії, а центральний матч дня – Колумбія – Англія.

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Опубліковано Липень, 03 в 10:22



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