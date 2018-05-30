Факти. Спорт. 30 травня
Найактуальніші спортивні події 30 травня:
– Команда Андрія Шевченка уже завершила тренувальний збір у Харкові і сьогодні вилітає до Женеви.
– Все ще не чітке майбутнє наступної гри – в неділю проти Албанії, цей матч під загрозою зриву.
– Серхіо Рамоса не покарають. Фанати вимагали дискваліфікувати гравця Реала за те, що він грубо збив Мо Салаха у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у Києві.
2018-05-30
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