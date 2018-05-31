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Факти. Спорт. 31 травня

Найактуальніші спортивні події 31 травня:

– Матч проти Албанії відбудеться. У ФІФА дали дозвіл на проведення матчу у французькому Евіані.

– Збірні світу активно готуються до чемпіонату планети. Останні дні перед мундіалем насичені товариськими матчами.

– Збірна Аргентини стала наступною, яка вирушила до Європи. Далі підготовку до чемпіонату Світу альбіселесте продовжать в Барселонії.

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