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Факти. Спорт. 5 липня

Найактуальніші спортивні події 5 липня:

– Дні відпочинку на чемпіонаті світу з футболу українські клуби заповнюють своїми матчами. Раніше за всіх з відпусток вийшли гравці Динамо та Шахтаря, які уже 21 липня в Одесі розіграють Суперкубок України.

– Бразилія – найбільш результативна збірна за всю історію чемпіонатів світу.

– У Південній Африці довелося скасувати змагання із серфінгу через непроханого гостя. У затоці Джефрісбей просто перед початком змагань помітили велику білу акулу.

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