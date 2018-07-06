Факти. Спорт. 6 липня
Найактуальніші спортивні події 6 липня:
– Уже не перший день соцмережі розривають фотожаби, головними героями яких стали 3 російські фанати в кокошниках. Їх вихопила камера в доданий час матчу Росія – Іспанія.
– Остання з українок Леся Цуренко залишає одиночний розряд тенісного турніру Вімблдон.
– Незвичний курйоз стався на черговому етапі легкоатлетичної діамантової ліги.
2018-07-06
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