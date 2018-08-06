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Факти. Спорт. 6 серпня

Найактуальніші спортивні події 6 серпня:

– Уже 9 медалей на об’єднаному чемпіонаті Європи здобули українці. В ці дні в Глазго та Берліні триває перший в історії чемпіонат континенту, який зібрав в собі змагання легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, велоспорту, академічного веслування, тріатлону та гольфу.

– У лідери української футбольної Прем’єр-Ліги вирвалася Олександрія.

– Сестри Кіченок зупинилися за крок від свого першого титулу.

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