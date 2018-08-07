Факти. Спорт. 7 серпня
Найактуальніші спортивні події 7 серпня:
– Вперше в рамках одного турніру в Берліні та Глазго відбуваються чемпіонати Європи з легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, академічного веслування, велоспорту та гольфу.
– Київське Динамо розпочинає свій сезон у єврокубках. Сьогодні у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА підопічні Хацкевича зійдуться з чеською Славією.
– Мадридський Реал близький до придбання конкурента нашому Андрію Луніну.
2018-08-07
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