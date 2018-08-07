Факти. Спорт. 7 серпня

Найактуальніші спортивні події 7 серпня:

– Вперше в рамках одного турніру в Берліні та Глазго відбуваються чемпіонати Європи з легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, академічного веслування, велоспорту та гольфу.

– Київське Динамо розпочинає свій сезон у єврокубках. Сьогодні у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА підопічні Хацкевича зійдуться з чеською Славією.

– Мадридський Реал близький до придбання конкурента нашому Андрію Луніну.

Опубліковано Серпень, 07 в 11:06



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.