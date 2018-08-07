Факти / Відео / Факти. Спорт / Факти. Спорт. 7 серпня/

Факти. Спорт. 7 серпня

Найактуальніші спортивні події 7 серпня:

– Вперше в рамках одного турніру в Берліні та Глазго відбуваються чемпіонати Європи з легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, академічного веслування, велоспорту та гольфу.

– Київське Динамо розпочинає свій сезон у єврокубках. Сьогодні у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА підопічні Хацкевича зійдуться з чеською Славією.

–  Мадридський Реал близький до придбання конкурента нашому Андрію Луніну.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 8.45 7 серпня
Випуск 7.45 7 серпня
Випуск 7.15 7 серпня
Випуск 6.45 7 серпня
Випуск 21.10 6 серпня
Випуск 18.45 6 серпня
Випуск 15.45 6 серпня
Випуск 12.45 6 серпня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка