Факти. Спорт. 8 серпня
Найактуальніші спортивні події 8 серпня:
– 1:1 – непоганий результат перед матчем-відповіддю. Динамо Київ з нічиєї розпочало виступи в Лізі чемпіонів УЄФА.
– Гра Андрія Луніна залишила приємне враження в тренерського штабу мадридського Реала.
– Еліна Світоліна та Надія Кіченок припинили свої виступи у парному розряді тенісного турніру Роджерс Кап, який триває в Монреалі.
2018-08-08
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