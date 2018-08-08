Факти. Спорт. 8 серпня

Найактуальніші спортивні події 8 серпня:

– 1:1 – непоганий результат перед матчем-відповіддю. Динамо Київ з нічиєї розпочало виступи в Лізі чемпіонів УЄФА.

– Гра Андрія Луніна залишила приємне враження в тренерського штабу мадридського Реала.

– Еліна Світоліна та Надія Кіченок припинили свої виступи у парному розряді тенісного турніру Роджерс Кап, який триває в Монреалі.

Опубліковано Серпень, 08 в 10:27



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