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Факти. Спорт. 9 серпня

Найактуальніші спортивні події 9 серпня:

– Українці Хачеріді та Шахов допомогли грецькому ПАОК виграти перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонв УЄФА проти московського Спартака 3:2.

– 23 річний іспанський воротар Кепа Арріса-Балага віднині найдорожчий голкіпер світу.

– Еліна Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру Роджерс Кап у Монреалі.

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