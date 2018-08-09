Факти. Спорт. 9 серпня
Найактуальніші спортивні події 9 серпня:
– Українці Хачеріді та Шахов допомогли грецькому ПАОК виграти перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонв УЄФА проти московського Спартака 3:2.
– 23 річний іспанський воротар Кепа Арріса-Балага віднині найдорожчий голкіпер світу.
– Еліна Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру Роджерс Кап у Монреалі.
2018-08-09
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