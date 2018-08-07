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Фермерство у Болгарії: що робити, щоб отримати 7 тонн молока з 50 корів

Індивідуальний підхід до корів у Болгарії. Після вступу до ЄС у країні змінилась методика догляду за тваринами і в результаті продуктивність збільшилась у півтора рази. Крім того, фермери мають гарну державну підтримку.

Півсотні корів у день дають 7 тонн молока. Якщо раніше одна корова давала на день 20 літрів, то нині майже 30. Це вдалося завдяки селекції та розробці спеціального раціону та режиму. Худоба має індивідуальні чіпи, завдяки яким  фахівці знають, як корова почувається, що їй подобається та що потрібно.

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Державна підтримка в Болгарії виникла лише кілька років тому. За кожну породисту корову з бюджету щороку дають 7 тисяч гривень. Непородисту оцінюють вдвічі дешевше.

Раніше фермерам не дозволяли виготовляти власні продукти. Все молоко здавали на переробні заводи. Нині ж вони можуть самі робити молочку.

Нагадаємо, Володимир Гройсман запевнив селян, що ніякої заборони на продаж молока і м’яса не буде.

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