Фестиваль Чорноморські Ігри у Скадовську обрав півфіналістів

Найпрестижніший дитячий музичний фестиваль відкрили власним новоствореним гімном. Його написала Альоша і виконала разом з усіма учасниками.

Головний конкурс фестивалю – вокальний. Кримчанка Едіє Ахтемова привезла кримсько-татарську народну пісню про Судак.

За 15 років фестиваль став злітною смугою для багатьох нинішніх зірок – Івана Дорна, Юлії Саніної, Надії Дорофєєвої, Насті Каменських.

Тіна Кароль була лауреатом 1999-го, свою першу серйозну нагороду вона пам’ятає досі.

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До фіналу з 50 потрапив 21 учасник. Харків’янка Алучана досі не вірить у своє щастя. Каже, конкуренти сильні, а дівчина виходила вже передостанньою.

Фестиваль благодійний, тут допомагають талановитим дітям. Участь у ньому може змінити життя.

Засновник Чорноморських Ігор Микола Баграєв мріє, аби цьогорічні переможці за кілька років повернулися в Скадовськ зірками.

Фестиваль – довгоочікувана подія для Херсонщини. Ця набережна у Скадовську збирає щодня понад 20 тис глядачів.

У ці хвилини учасники пісенного марафону змагаються вже за вихід у суперфінал. Але Гран-Прі дістанеться лише одному – найталановитішому вокалісту.

До слова, 5 найвідоміших технофестів в Україні та світі.

Опубліковано Липень, 28 в 21:50



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