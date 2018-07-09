Фестиваль нескореної Nації у Холодному Яру: як потрапити та що подивитися
Тисячі українців з’їхалися до Холодного Яру на Черкащині. У місці козацької сили і духу, справжніх патріотів, вчетверте зібрав фестиваль нескореної Nації.
Впродовж трьох днів тут ярмаркують, проводять інтелектуальні бесіди, вчаться різним ремеслам, займаються спортом і релаксують вечорами під пісні улюблених українських гуртів.
Холодний Яр гуртує однодумців. Як і в часи гайдамаччини, коли боролися за Незалежну українську державу.
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Звідусіль з’їхалися понад 5 тисяч гостей. Для них тут піші та велоекскурсії, безліч активностей і розваг.
Нагадаємо, як зустрічали найзагадковішу ніч українці на Івана Купала.
2018-07-09
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