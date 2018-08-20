Фестиваль Пісенний Спас у Житомирі: учасники і хто отримав гран-прі

Центр Житомира цими вихідними: розмаїття сучасного хенд-мейду, традиційні народні ремесла, смаколики й розваги. Та основна святкова локація – літній театр. Тут пройшов заключний гала-концерт фестивалю Пісенний Спас імені відомого барда, поета і педагога Володимира Шинкарука.

Фестиваль проходить уже вчетверте, його започаткувала у 2015 році родина Володимир Шинкарука, адже сам він не встиг реалізувати цю ідею.

Головна ідея свята – зв’язок поколінь. Тож невеличка сцена житомирського літнього театру зустріла півтисячі учасників – і відомих зірок, і молодих виконавців, і гостей.

Цьогоріч на конкурс надійшло понад сто заявок із 16 регіонів, Криму, Білорусі та Грузії. З двох сотень конкурсантів відібрали 30 фіналістів, які змагалися у трьох номінаціях: авторська, естрадна пісня та конферанс. Гран-прі фестивалю отримала 18-річна конкурсантка з Білорусі Яна Неклюдова.

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Відомий італійський співак Бруно Маккарі до України приїхав уперше. Каже, найбільше його вразила гостинність українців та кількість молодих талантів.

Злата Міленова три роки тому сама була наймолодшою учасницею Пісенного Спаса. А цього разу на житомирській сцені заспівала вже як артистка. Каже, фестиваль – це хороший поштовх для розвитку творчих талантів.

Фестиваль має і свій оберіг – це семиметровий рушник з підписами відомих виконавців та гостей, які вишила місцева майстриня Інна Завальнюк. А от допомогти молодим артистам мають вітчизняні ЗМІ, вважає відома співачка та член журі фестивалю Анжеліка Рудницька.

До слова, швидкість і адреналін! Тисячі байкерів з’їхалися на фестиваль Дорога на Січ.

Опубліковано Серпень, 20 в 14:57



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