Фестиваль Порто-Франко: де і як проходить

Палац Потоцьких, драматичний театр, міжнародний аеропорт, залізничний вокзал та, навіть, завод Промприлад – фестиваль Порто-Франко вдруге зібрав в Івано-Франківську відомих джазменів, письменників, акторів та художників. Глядачів приваблюють військові гелікоптери, які розмістили чи не на кожному майдані Івано-Франківська – це головна родзинка фесту.

У кожному гелікоптері інсталяції від відомих українських митців. Глядачів занурюють в авторський світ звуки, гул та світло.

Театральна та кіно локація, програма фестивалю доволі насичена.

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Відкриття фестивалю – опера Aerophonia вже стала рекордом України, адже це перше виконання двигуном літака музичної партії.

На фестивалі лекції від митців, їхні майстер-класи, семінари за участі реальних пілотів, концерти альтернативної та електронної музики. Порто-Франко триватиме до 17 червня.

До слова, каяки і рафтинг: де покататись і ціна.

Опубліковано Червень, 17 в 16:28



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