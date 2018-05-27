Фестиваль середньовічної культури: де, що подивитись та ціни

Романтичний дух середньовіччя відроджують на Закарпатті. У старовинному замку Сент-Міклош у селищі Чинадієво, проходить Міжнародний фестиваль середньовічної культури Срібний Татош. Тут вражають масовими лицарськими боями та кінними виступами, турнірами лучників та історичною реконструкцією. Сюди приїхали найкращі лицарі з усієї України, а також з Угорщини і Словаччини.

Сотні учасників перевтілилися у вельмож і простолюдинів. Одяг і взуття – автентичні, з натуральних тканин. Живуть у шатрах під стінами замку. На ристалищі влаштовують різноманітні бої. Обладунки як у справжніх лицарів, шолом, кольчуга та інший захист важать десятки кілограмів.

Дивіться: 20-й фестиваль Мельпомена Таврії: де і що покажуть

У замку лунає автентична музика і старовинні пісні.

Під стінами замку народні умільці проводять майстер-класи. Поряд у казанах готують середньовічні страви, сотні туристів їдуть на фестиваль звідусіль. За вхід платять 130 гривень, залюбки беруть участь у середньовічних забавах, вчаться танцювати та міряють обладунки. А ще кидають списи та стріляють із лука.

До слова, живе у кам’яній пастці: таємниці Микулинецького замку.

Опубліковано Травень, 27 в 13:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.