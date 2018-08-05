Фестиваль у Тустані: розваги і новітні технології

8 століть тому у невеликому карпатському селі Урич, посеред скель височіло місто-фортеця Тустань. Це був не лише оборонний комплекс, але й важливий митний пункт, через який перевозили сіль з України до Західної Європи. Сьогодні ж на місці фортеці лиш скелі, біля їхнього підніжжя – сотні реконструкторів із різних міст України, раз на рік тут оживляють середньовічну історію з підручників.

А тим часом на ристалищі не на жарт спекотно. Хлопці в металевих обладунках, що важать майже 30 кілограмів.

Томаш із Мукачево приїздить сюди 4 роки. До незвичного хобі заохотив дружину, доньку та сина. Тож усі разом нині демонструють середньовічний побут та вбрання угорців 14-го столітті.

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Поки одні розважаються біля підніжжя скель, інші літають над диво-заповідником – віртуально. Львівські айтішники до фестивалю розробили додаток доповненої реальності. Усе просто: вдягаєш спеціальні окуляри і на наземній конструкції, нібито витаєш у хмарах.

Щороку охочих зануритися в атмосферу середньовіччя дедалі більше.

А майстер класів тут чимало: від плетіння, виготовлення дерев’яних прикрас до виробів із латуні. Час поринути у середньовіччя ще є. Фестиваль триватиме до пізнього вечора.

До слова, фестиваль нескореної Nації у Холодному Яру: як потрапити та що подивитися.

Опубліковано Серпень, 05 в 16:28



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