Fiat 500X 2019: характеристики та ціна

Італійський Fiat представив оновлену версію свого компактного кросовера 500X. Модель 2019 року отримала незначні, однак помітні зовнішні зміни.

Завдяки новим світлодіодним фарам та заднім ліхтарям Fiat став значно яскравішим. Також оновлення зачепили профіль бамперів, колісних дисків, а панелі отримали новий дисплей бортового комп’ютера на 3.5 дюйми.

Новий Fiat 500X с повністю позбувся атмосферних двигунів. Їх замінили турбо-двигунами сімейства Firefly, котрі вже використовує новий Jeep Renegade.

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Для 500X передбачені бензинові двигуни на 1 та 1,3 літра потужністю до 150 кінських сил та два дизелі на 1,3 та 2 літра.

Комплектуватимуться вони на вибір 6-ступінчастою механічною коробкою чи 9-ступінчастим автоматом. Ціна стартує від 30 тисяч доларів.

До слова, південно-корейський автобренд Hyundai оновив свій седан Elantra.

Опубліковано Серпень, 31 в 14:20



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