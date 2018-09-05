Фінансовий сервіс СМАРТ-ГРОШІ: як працює та чим зручний

Український оператор мобільного зв’язку Київстар разом з партнером – національною платіжною системою Простір запустила власну платформу мобільних платежів та грошових переказів СМАРТ-ГРОШІ.

Це швидкий, зручний фінансовий супермаркет, в якому ви можете оплатити комунальні послуги, інтернет та телебачення. Погасити кредити, сплатити штраф, та ще багато іншого можливо прямо з мобільного телефону.

Це також швидкий та простий спосіб передати гроші близьким. Сервіс представляє собою повноцінний мобільний гаманець, що дозволяє здійснювати перекази та розраховуватися тут і зараз. Тож відтепер абоненти Київстар також можуть на власному досвіді переконатися у перевагах роботи з різними видами фінансових продуктів з мінімальною комісією чи без неї.

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Для того, щоб скористатися послугою СМАРТ-ГРОШІ не потрібно вводити номер платіжної карти. Це є великою перевагою, адже значно убезпечує користувачів. Номер телефону стає його мобільним гаманцем, куди оперативно можуть бути, як прийняті або відправлені гроші.

Зручний інтерфейс мобільного додатку доступний користувачам смартфонів на базі операційних систем Android та iOS. Фінансовий сервіс також доступний на сайті www.money.kyivstar.ua, а також за допомогою USSD-кодів і SMS.

Нагадаємо, Paypal включив можливість здійснювати транскордонні перекази в Україну з США.

Опубліковано Вересень, 05 в 19:14



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