Формулу успіху Андрія Шевченка: як стати легендою футболу

Багато працювати й вірити в себе – така формула успіху Андрія Шевченка. Він легенда українського футболу, найкращий бомбардир збірної за всю історію, а нині головний її тренер.

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Який він, сніданок чемпіона?

– Різне буває. Іноді йогурт, іноді яєчня, сосиска та кава.

Ваша формула успіху?

– Цілеспрямованість. Бажання весь час прогресувати.

Що заважає успіху у футболі?

– Невпевненість заважає, відсутність бажання прогресувати та працювати. Відсутність дисципліни.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 08 в 12:00



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