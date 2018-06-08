Формулу успіху Андрія Шевченка: як стати легендою футболу
Багато працювати й вірити в себе – така формула успіху Андрія Шевченка. Він легенда українського футболу, найкращий бомбардир збірної за всю історію, а нині головний її тренер.
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Який він, сніданок чемпіона?
– Різне буває. Іноді йогурт, іноді яєчня, сосиска та кава.
Ваша формула успіху?
– Цілеспрямованість. Бажання весь час прогресувати.
Що заважає успіху у футболі?
– Невпевненість заважає, відсутність бажання прогресувати та працювати. Відсутність дисципліни.
Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.
2018-06-08
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