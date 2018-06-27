Форум Via Carpatia: традиційна гуцульська ватра, музика та ярмарок

Традиційна гуцульська ватра, музика, наїдки, поряд – ярмарок. Все це на одній із локацій – Полонинському літі.

Та не лише на колоритну культуру Гуцульщини дивитимуться учасники форуму Via Carpatia. Тут привертають увагу до економічного та екологічного стану високогірного регіону.

Самобутність, автентика, звичаї, традиції, фольклор, музика та пісня. Це свого роду товар, який треба вміти продати. І саме розвиток туризму мав би зробити успішними гірські села.

Та аби до них доїхати, дороги немає. В районі майже 300 км доріг, та не більше 10 км – поремонтовано. Вдихнути життя в збитковий район допоможе державна підтримка.

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Люди живуть відокремлено, навіть сьогодні діти змушені ходити пішки до школи по 10 кілометрів щодня.

Таку ж відстань долає і фельдшер, аби потрапити на виклик. Гірські регіони мають свої особливості і їх треба враховувати під час децентралізації.

Разом з українцями економічні питання обговорюють і європейські парламентарі.

До слова, на Закарпатті випав сніг і похолодалока до нуля.

Опубліковано Червень, 27 в 15:48



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