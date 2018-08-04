Факти / Відео / Україна / Фугасні снаряди та міномети: як пройшов тиждень у Широкиному/

Фугасні снаряди та міномети: як пройшов тиждень у Широкиному

Майже вщент зруйноване селище у Широкиному палає після влучання фугасного снаряду. Загалом, саме на Приморському напрямку, попри діючий режим припинення вогню – ворог фактично, не збавляє кількість своїх атак.

Майже щоденно під вогнем укріплення наших армійців поблизу Гнутового, Лебединського, Водяного та Широкиного. По захисниках Павлополя російсько-окупаційні війська застосовували танк, та міномети калібром 120 мм та 82 мм.

Читайте: Суцільна показуха та цинізм: поведінка бойовиків перед ОБСЄ

Загалом за тиждень, що минає на лінії зіткнення було зафіксовано близько двох сотень обстрілів позицій українських військових з боку окупантів. Втім за даними нашої розвідки за цей час близько двох десятків бойовиків було знищено, чи направлено на тривале лікування.

Тим часом російські куратори  так званих республік ДНР та ЛНР оголосили про чергову мобілізацію до лав тутешніх збройних формувань. Для цього навіть змінили власне законодавство, щоб дозволити воювати у себе іноземцям.

До слова, бойовики “Л/ДНР” включать до мобілізаційного резерву іноземців.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

АТО ООС
Суцільна показуха та цинізм: поведінка бойовиків перед ОБСЄ
Якщо ворог підбереться – гелікоптери відкриють вогонь. Навчання на Чернігівщині
Зловили понад 20 організаторів бандформувань! Нові тактики у зоні АТО
Новий український щит Стугна: калібр 130 мм, б’є у ціль на відстані 5 км
Тиха година у АТО: що роблять бійці у “вільний” час
Максимальне маскування і 40 кг спорядження – тонкощі снайперської роботи на фронті
Спортсменка з Росії стала бійцем ООС
Маневри під обстрілами та війна за дорогу: як медики рятують життя на Передовій

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка