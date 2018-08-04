Фугасні снаряди та міномети: як пройшов тиждень у Широкиному

Майже вщент зруйноване селище у Широкиному палає після влучання фугасного снаряду. Загалом, саме на Приморському напрямку, попри діючий режим припинення вогню – ворог фактично, не збавляє кількість своїх атак.

Майже щоденно під вогнем укріплення наших армійців поблизу Гнутового, Лебединського, Водяного та Широкиного. По захисниках Павлополя російсько-окупаційні війська застосовували танк, та міномети калібром 120 мм та 82 мм.

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Загалом за тиждень, що минає на лінії зіткнення було зафіксовано близько двох сотень обстрілів позицій українських військових з боку окупантів. Втім за даними нашої розвідки за цей час близько двох десятків бойовиків було знищено, чи направлено на тривале лікування.

Тим часом російські куратори так званих республік ДНР та ЛНР оголосили про чергову мобілізацію до лав тутешніх збройних формувань. Для цього навіть змінили власне законодавство, щоб дозволити воювати у себе іноземцям.

До слова, бойовики “Л/ДНР” включать до мобілізаційного резерву іноземців.

Опубліковано Серпень, 04 в 20:22



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