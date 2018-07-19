Фурам заборонили в’їзд в Мелітополь

Аби уникнути пошкоджених шляхів, у Мелітополі заборонили в’їзд до міста великоваговому транспорту якщо на вулиці + 28, а вага машини – понад 24 тонни. Такі вантажівки примусово відправляють на спецмайданчики.

Надалі в місті обіцяють штрафувати водіїв, які будуть порушувати габаритно-вагові норми для транспорту. На в’їзді до міста чергують поліція та інспектор міського відділу благоустрою та екології. Тільки повітря прогрівається до плюс 28 – в’їзд фурам та великоваговому транспорту до міста забороняють.

Наразі обмеження діє для фур, вага яких понад 24 тонни, або якщо навантаження на вісь – більше 7 тонн. Великоваговий транзитний транспорт за літній сезон фактично знищував автошляхи міста.

Дивіться: Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції – світ накрили погодні катаклізми

Після децентралізації місто отримало великі гроші для ремонту внутрішніх доріг. Розбиті зерновозами нині залишаються лише під’їзди до Мелітополя. Наприклад, цю трасу, ремонтували всього рік тому.

Частина водіїв заборону розуміють, їм доводиться проводити день у спеціальних відстійниках, і чекати зниження температури повітря. Місцеві ініціативу міста повністю підтримують.

Вже на наступному тижні на в’їздах до Мелітополя мають встановити і габаритно-вагові комплекси. Тоді, окрім затримки великовагового транспорту, водії-порушники отримуватимуть й кількатисячні штрафи.

До слова, безпілотні фури Tesla Semi зняли на трасі.

Опубліковано Липень, 19 в 11:28



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.