Гарячий тиждень на Донбасі: сотні снарядів, 9 вбитих та 14 поранених бійців ЗСУ

Не стихають обстріли позицій українських армійців поблизу Маріуполя. За минулу добу зафіксували ворожу активність поблизу Гнутового.

Загалом за тиждень, що минає на Донбасі загинуло дев’ять українських військовослужбовців. Ще 14 отримали поранення.

– Ми армія, яка воює за законами війни. А на тій стороні беззаконня и нехтування усіма правилами ведення військового конфлікту, – говорить військовослужбовець ЗСУ.

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До слова, Факти ICTV писали, що змусить Путіна піти з Донбасу.

Опубліковано Червень, 30 в 19:38



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