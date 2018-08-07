Гібридне купе BMW i8 Roadster: характеристики і ціна

Німецький автоконцерн BMW оголосив офіційну ціну на нову модель свого гібридного купе з відкритим дахом – i8 Roadster.

Новинка стартуватиме від 170 тис. доларів. Головна особливість i8 Roadster – складаний м’який дах, який збирається за якісь 15 секунд на швидкості до 50-ти кілометрів на годину. Все це доповнюється дверима, що відчиняються вгору.

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Під капотом у i8 Roadster два двигуни. Бензиновий трициліндровий із турбіною обертає задню вісь, а електричний – передні колеса.

В сумі цей тандем видає потужність 369 кінських сил, що дозволяє розігнатися до першої сотні за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км на год.

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Опубліковано Серпень, 07 в 14:48



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