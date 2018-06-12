Горіхова лихоманка в Україні: як вирощують та куди продають

В Україні горіхова лихоманка. В регіонах з’являються цілі сади грецьких горіхів – усе через те, що цей бізнес приносить гарні гроші.

Нині Україна вже у трійці світових експортерів цього продукту після Америки і Китаю.

З одного дерева збирали 40 кілограмів плодів. За рік-два – очікують ще більше.

Кожен саджанець 10 років тому обійшовся господареві у 50 гривень, нині саджанці коштують удесятеро більше. Загалом на гектар горіхового саду треба витратити до 100 тисяч гривень. Та інвестиція того варта, ціни на горіхи стабільно високі.

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Майже весь наш горіх йде на експорт. Попит на нього величезний. Та й ціна добра. Якщо у нас він по 120 гривень за кілограм, то в Європі – удвічі дорожче. І ціни ростуть. Ми в ЄС – основний продавець, адже в Україні горіхів вирощують більше, ніж у всіх країнах Європи разом узятих. Є вони ледь не в кожному сільському дворі.

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Опубліковано Червень, 12 в 17:14



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