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Гори пляшок, бляшанки та колеса на дні річки – як виглядає Дністровський каньйон

Гори пластикових і скляних пляшок, бляшанки та навіть колеса на дні річки – так виглядає заповідна територія Дністровського каньйону.

Люди скидають сміття в річку, сподіваючись, що вода віднесе подалі. Та чимало відходів осідає уздовж берегів.

Дбати про прибережну територію місцеві почали ще 4 роки тому. Непотребу назбирали аж 5 підвод. Відтоді на березі облаштували пункти збору. Нині таких локацій 10.

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Ще одне стихійне звалище, неподалік села, перетворили у вишневий сад. Саджанці хоч маленькі, але вже родять. Селяни долучилися до спільної толоки із працівниками природного парку Дністровський каньйон.

Акцію зробили безстроковою. І якщо раніше сміття просто вивозили, цього разу вирішили на непотребі заробити. Одразу відсортовують пластик, скло і метал. Підрахували, лише пластику зібрали півтори тони.

Дністер – одна з найкрасивіших річок у Європі і друга за величиною в Україні. Та місцеві очевидно цього не цінують, бо рятувати її від захаращення взялися лише небайдужі мешканці Берем’янів.

До слова, по Києву встановлять 150 спеціальних контейнерів для збору небезпечних відходів, таких як лампочки, термометри та батарейки.

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