Гра і оздоровлення – у дитсадках Мукачева відкрили соляні кімнати

У Закарпатському місті Мукачеве у дитсадках облаштували соляні кімнати, щоб зберегти здоров’я дітей. Мікроклімат у цих кімнатах такий, як цілющих у підземних печерах із сіллю.

Діти, граючись, двічі на тиждень дихають частинками солі. І вже стали менше хворіти. Соляні кімнати для малечі зробили за гроші з міського бюджету. Ефективне оздоровлення сіллю. У Мукачевому у п’ятьох дитсадках облаштували цілющі соляні кімнати. Щоб зберегти й зміцнити здоров’я малечі.

Невелике приміщення облицювали соляними плитами, які нарізали у соляних шахтах донецького Бахмута. Тут пахне йодом. У носі пощипує. У роті миттю з’являється солоний присмак.

У кімнаті мікроклімат як у підземній соляній печері. Сіль розпилює ще й прилад – галогенератор. Щоб іони солі краще засвоювалися організмом. У цьому дитсадку 270 вихованців. Двічі на тиждень за графіком здорові діти приходять сюди на півгодини – для профілактики хвороб.

Дивіться: Фінські дитсадочки: чому і як навчають дітей

Недужих малюків лікують сіллю тут щодня. Граючись, діти вдихають цілюще повітря і навіть пробують незвичні стіни на смак. Мікрочастинки солі вбивають шкідливі мікроорганізми та полегшують дихання. 10 сеансів такої солетерапії замінюють тиждень оздоровлення на морі.

І позитивно впливають на стан серцево-судинної, ендокринної та імунної систем. Лікують алергію та органи дихання. Та заспокоюють малечу. Дошкільнята в Мукачеві уже менше хворіють.

Соляні кімнати облаштували у дитсадках за гроші з міського бюджету. Витратили 1 млн 400 тис грн. Досвід перейняли від сусідів угорців. Усього у Мукачевому є 23 дитсадки. Соляні кімнати є в п’ятьох із них. Разом з дітьми безкоштовно оздоровлюватися можуть ще й і їхні батьки.

До слова, у Києві посилять заходи безпеки у школах і дитсадках.

Опубліковано Липень, 20 в 11:32



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.