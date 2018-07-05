Гра на виживання: як бойовики викурювали жителів Південного

На підступах Горлівки група бойовиків намагалася проникнути за лінію української передової.

Кісткою у горлі бойовиків стало звільнене місяць тому селище Південне. Нове хлібне перемир’я на цю ділянку фронту так і не поширилось. Штурмові групи бойовиків вже стали звичним явищем для армійців на цих позиціях.

Військові показали бійниці, з яких гатили терористи.

– Там у бойовиків стоять великокаліберні кулемети. Звідти вони ведуть вогневу атаку, трохи нижче на балконах у них спостерігачі, – розповідає боєць ООС.

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Вулиці Південного під обстрілами бойовиків стали суцільним згарищем. Окупаційні сили буквально вибили тутешніх із власних хат. Забрати речі для місцевих – це гра на виживання.

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Опубліковано Липень, 05 в 19:22



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