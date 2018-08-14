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Громадський контроль над політиками – проект Андрія Юсова у Нових лідерах

Кожен політик або партія мають бути під пильним оком виборця – саме таку мету поставив собі засновник соціальної платформи Відкриті лідери, Андрій Юсов.

Він вважає, що завдяки прозорості та відкритості його проекту, українці зможуть краще оцінити роботу політиків, зайшовши на спеціальний сайт зі свого смартфона.

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Тестову версію проекту розробники запустять вже восени.

До слова, учасниця проекту Нові лідери Ірина Лисенко хоче аби в усіх областях України з’явилися прилади ранньої діагностики слуху у немовлят.

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