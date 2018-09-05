Гроші на чорний день: як та де надійніше зберігати
Зберігати гроші на чорний день. Українці нібито і довірилися банкам, але все одно живуть по дідівському. Складають кошти під матрац. І це замість того, аби отримувати прибутки від валюти, що під пильним оком банкірів.
Та навіть більше, багато з нас, і не знають про такий спосіб заощадження грошей, як вкладання в державні облігації.
Очищена банківська система почала оговтуватись – нести гроші туди люди не квапляться. Окрім недовіри, не привабливий прибуток. За 1000 доларів у рік у банку можна заробити максимум – 40. З них треба ще сплатити майже 20% податку. Про альтернативний і популярний у світі вид інвестицій – більшість українців навіть не знає.
Дивіться: Українські серіали: чи з’явиться більше та хто фінансуватиме
Фахівці наголошують, аби заохотити людей витягти гроші з банки, приклад мають показати чиновники й депутати, які записали в деклараціях, що саме там зберігають свої статки.
До слова, через борги лікарні, школи та садки Сміли без води.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!