Гроші на чорний день: як та де надійніше зберігати

Зберігати гроші на чорний день. Українці нібито і довірилися банкам, але все одно живуть по дідівському. Складають кошти під матрац. І це замість того, аби отримувати прибутки від валюти, що під пильним оком банкірів.

Та навіть більше, багато з нас, і не знають про такий спосіб заощадження грошей, як вкладання в державні облігації.

Очищена банківська система почала оговтуватись – нести гроші туди люди не квапляться. Окрім недовіри, не привабливий прибуток. За 1000 доларів у рік у банку можна заробити максимум – 40. З них треба ще сплатити майже 20% податку. Про альтернативний і популярний у світі вид інвестицій – більшість українців навіть не знає.

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Фахівці наголошують, аби заохотити людей витягти гроші з банки, приклад мають показати чиновники й депутати, які записали в деклараціях, що саме там зберігають свої статки.

До слова, через борги лікарні, школи та садки Сміли без води.

Опубліковано Вересень, 05 в 19:52



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