Гроші виділили, але ремонт не зробили: чому на Тернопільщині дороги в жахливому стані

Жителі семи сіл на Тернопільщині не один десяток років просять полатати дорогу. На відрізку від Коропця до Нижніва – уже просто утворився обвал. Сильні дощі підмили кам’яний – ще австрійський міст. Земля разом із бетонним узбіччям зсунулася.

Немає дороги – немає сполучення. Через такий стан доріг рейсові автобуси відмовляються курсувати, тому після 12 години дня усі села залишаються невиїзними. У Коропці є училище та військовий ліцей, тож студентам та іншим людям доводить йти пішки 9 кілометрів, аби сісти на інший автобус.

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Люди вкотре збирають підписи, аби дорожники звернули увагу на проблему. Громада готова до співфінансування – своїм коштом уже розробила проект. Вартість капітального ремонту двох ділянок довжиною по шість кілометрів понад 35 мільйонів гривень. Цього року область отримала понад 250 мільйонів гривень на ремонт місцевих доріг. Щоправда більшість робіт ще чекають свого часу, бо лише проводять тендери.

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Опубліковано Вересень, 06 в 10:46



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