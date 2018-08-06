Гроші – є, ремонтів – нема. Чому чиновники не поспішають ремонтувати дороги

Аварійний міст у Тисмениці розташований на трасі державного значення. Посередині переправи була тріщина. Щодня тисячі машин і упродовж десятків років жодної копійки для ремонту. Цьогоріч дорожники взялися за його реанімацію. Кошти – з Дорожнього фонду.

Довго роблять, бо з липня фінансування та виконання робіт від Служби автомобільних доріг остаточно перейшло у підпорядкування обласних адміністрацій. Тож нині саме губернатори особисто відповідальні за шляхи у своїх регіонах.

Фахівці визнають, Дорожній фонд – рятівна соломина, особливо для ділянок місцевого значення. Адже на відновлення прикарпатських шляхів лише з державного фонду цьогоріч надійшло 278 млн грн. І це найбільша сума за останні роки.

Прикарпаття найактивніше використовує ресурси Дорожнього фонду. Майже 90% коштів тут вже освоїли. Однак області з найжахливішим станом доріг місцевого значення, ремонтувати їх не поспішають. Черкащина, Миколаївщина, Херсонщина, Закарпаття не використали і 20% коштів.

На Черкащині ремонту потребують понад 4 тис. км місцевих шляхів. Однак ремонтувати їх почали лише у липні. До початку цього місяця тут не використали жодної копійки з дорожнього фонду. Чиновники пояснюють це створенням державного підприємства, яке виконує нині функцію замовника робіт і послуг, плюс тендерні процедури.

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Черкащині виділили 391 млн грн. Нині одночасно тривають роботи на півсотні об’єктах. Дорога з Черкас на Умань була однією з найгірших.

Роботи розпочали пізно, визнають чиновники. Однак за серпень-вересень збираються відремонтувати все заплановане та освоїти більшість грошей.

На регіональну дорогу з Миколаєва до курортного Очакова водії не наважуються виїжджати. Карти Google навіть не бачать ці 60 кілометрів шляху. Однак миколаївські дорожники не поспішають латати ями. Область теж в аутсайдерах освоєння коштів дорожнього фонду. Чиновники кажуть – затягнувся процес обирання найгірших ям.

Тепер одночасно у роботі шість ділянок. Ще 15 готуються до дрібного ремонту. Однак чи встигнуть залатати до осені на виділені державою 180 млн грн – не впевнені.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян закликає місцеву владу ремонтувати дороги активніше, адже коштами держава забезпечила.

До слова, скільки коштує Окружна дорога в Києві та коли добудують.

Опубліковано Серпень, 06 в 11:10



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