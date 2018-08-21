Гроші збирали всім селом. На Прикарпатті люди самі будують школи та дороги

Звук бетономішалки на одній із татарівських вуличок чути здалеку. Аби якісно викласти гірську дорогу – майстри розробили спеціальний розчин.

Селяни вирішили самостійно заасфальтувати шлях.

Цемент, арматуру для устилу та щебінь активістам дали у сільській раді. Людська ініціатива та вправні руки такі ремонтні роботи здешевили на 70 %, каже місцевий війт.

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Міні-поле в Яремчі – також громадська ініціатива. 650 тис. грн. дали з обласного бюджету. Стільки коштує саме покриття поля.

Все решта – дренаж, підмурівок, огорожу яремчанці робили самі. Зібрали майже 100 тис. готівки. Заощадили на техніці, бо її привезли місцеві підприємці, та майстрах, адже все робили власними руками.

Приклади такої самоорганізації можна знайти чи не в кожному селі, селищі чи містечку.

До слова, заробили на смітті 12 тис. Як священик навчив селян сортувати відходи.

Опубліковано Серпень, 21 в 10:45



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