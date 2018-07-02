Грибний сезон 2018 на Прикарпатті: як збирати і ціни

Рясні дощі, які тривають другий тиждень, дали старт грибному сезону на Прикарпатті. І затяті грибники, і просто любителі покуштувати лісових дарів на сьомому небі від щастя. З кожним днем кількість грибів у карпатських лісах збільшується. До того ж, в цю пору року красені ростуть у низинах, саме там їх легше збирати.

Тепло і волога – ось що треба для гарного грибного сезону. І на Прикарпатті він уже стартував.

Усього за півтори години тихого полювання, Василь Ковтюк зібрав понад 5 кг білих грибів. Каже, на відкритих місцинах їх видно за декілька метрів. До того, гриби ростуть у низині та вздовж старих лісових доріг. Вони є у смерекових, букових чи дубових посадках і, навіть, посеред трав. Щоправда, аби принести гарний врожай – до лісу треба вийти зрання.

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Якщо є хоч найменший сумнів у кольорі, формі чи запаху – залиште гриба там, де взяли. Отруїтися можна навіть їстівними. Вони мають пористу структуру, тому швидко вбирають шкідливі речовини. Тож потребують швидкої переробки.

Якщо прогулятися лісом не виходить, то гриби можна купити. У Верховині, це високогірний край, кілограм білих коштує 60 грн, це на 20 грн дешевше, аніж минулого року.

Збір та продаж грибів у високогір’ї один із засобів вижити. В гарний сезон, за місяць можна наторгувати зо 20 тис грн.

Найпоширенішими грибами у карпатських лісах є білі, підберезовики, підосиновики та лисички. Зважаючи, що літо лише почалося – сезон стартував вдало.

До слова, катастрофи з урожаєм не буде: на Україну йде похолодання.

Опубліковано Липень, 02 в 11:23



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