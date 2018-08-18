Густий пил оповив Київ: лікарі розповіли у чому небезпека

Киянин Вадим зчищає зі своєї автівки товстий шар пилу. Каже, вранці такого ще не було, офіс знаходиться вище, а коли вийшов на вулицю, – побачив стовпи куряви.

Київська вулиця Глубочиська нагадувала арабські Дубаї під час піщаної бурі. Від густого пилу люди рятувалися, як могли: водії щільно закривали вікна машин, а пішоходи намагалися швидше проскочити запилені місця.

Комунальники кажуть: бруд принесла злива, земля висохла і перетворилася на їдкий пил. Комунальники намагалися його прибрати.

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Лікарі кажуть: тривале дихання таким повітрям може викликати загострення хронічних недуг горла, адже основа пилу – це силікат кремнію, який подразнює слизову оболонку. Тож медики радять без потреби не виходити на вулицю, або ж дихати через вологу хустку.

Комунальники ж сподіваються, що за вихідні із брудом на дорогах таки впораються.

До слова, шкоди на 700 тис., а влада дала 5 тис. – у Чернігові рахують збитки від негоди.

Опубліковано Серпень, 18 в 20:01



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