Гуцульська овеча бринза: ціна та як виготовляють

Гуцульська овеча бринза стане першим в Україні продуктом з маркою географічного зазначення. Це своєрідний знак якості, що підтверджує унікальність товару. Автентичну гуцульську бринзу визнають у Європі.

Свіже молоко одразу ж переробляють. Додають до нього унікальний фермент – кляг. Це сік із шлунку молодого теляти. Вівчарі руками формують грудку сиру, яку називають будз.

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Усі процеси її виготовлення – виключно вручну. Рецепт і технологія – прадідівські, незмінні століттями. Праця виснажлива і важка. Вівчарі бідкаються: продають її лише вдома. І задешево – від 100 до 150 гривень за кілограм.

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Опубліковано Вересень, 03 в 21:56



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