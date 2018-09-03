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Гуцульська овеча бринза: ціна та як виготовляють

Гуцульська овеча бринза стане першим в Україні продуктом з маркою географічного зазначення. Це своєрідний знак якості, що підтверджує унікальність товару. Автентичну гуцульську бринзу визнають у Європі.

Свіже молоко одразу ж переробляють. Додають до нього унікальний фермент – кляг. Це сік із шлунку молодого теляти. Вівчарі руками формують грудку сиру, яку називають будз.

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Усі процеси її виготовлення – виключно вручну. Рецепт і  технологія – прадідівські, незмінні століттями. Праця виснажлива і важка. Вівчарі бідкаються: продають її лише вдома. І задешево – від 100 до 150 гривень за кілограм.

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