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Гуцульський ліжник: що це таке, лікувальні властивості та ціни

На Закарпатті у гірському селі Кваси влаштували видовищний Міжнародний фестиваль гуцульського ліжника. Так називають ковдру, виготовлену вручну із натуральної овечої шерсті.

Своїми ліжниками тут хизувалися майстрині із Закарпаття, Прикарпаття та сусідньої Румунії. Це давнє ремесло тут не забувають і вчать дівчаток ткати натуральні і якісні ковдри змалечку.

Ліжник у гуцулів є символом добробуту та багатства, добре зігріває взимку, та ще й відмінно лікує.

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Стандартний розмір ліжника – два на три метри. Вага – 6 кілограмів. Виготовляють його тиждень.

На фестивалі ліжники від півтори тисячі гривень до трьох.

Вчора Факти ICTV писали про відомі на весь світ надлегкі літаки, які збирають українці у Польщі.

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