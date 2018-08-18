H&M в Україні! Які ціни і де відкриють наступний магазин

Шведська компанія гігант, один із найвідоміших у світі брендів одягу – від цієї миті і на українському ринку.

Від входу до магазину і ледь не до виходу з торгового центру – сотні людей терпляче чекають своєї черги. В середньому по 2 години.

Гостей запускають поступово, аби не було штовханини всередині.

Аби бути першими, люди займали чергу від учорашнього ранку. І таку наполегливість – заохочували. 1-ша людина в черзі отримала сертифікат на 10 тис. грн.

Девіз H&M- Модний одяг за доступними цінами. Приміром, джинси можна придбати за 350 грн, взуття та блузи – за 300, сукні – від 400. Є одяг і дорожчий, преміум-сегменту. Однак головне, європейський бренд в Україні на свої товари ціни не завищує.

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Європейці люблять H&M, бо одяг часто шиють світові дизайнери і зірки за доступною ціною. Над колекціями для H&M працювали Девід Бекхем, Карл Лагерфельд, Версаче, Роберто Каваллі, Стелла Маккартні та інші.

Те, що H&M прийшов на наш ринок – це сигнал іншим світовим компаніям – в Україні не лише можна, а й варто робити бізнес. Ця компанія працює лише там, де планує отримувати прибутки. Окрім того, шведи відомі тим, що ведуть прозорий бізнес і не терплять корупції. Втім, експерти визнають, для великого бізнесу в Україні є безліч ризиків, саме на такому нестабільному ринку справи можуть піти вгору.

Хай там як, та щойно відкривши перший магазин, у H&M вже анонсували появу другого. Він також буде у Києві – а потім і в решті міст.

До слова, H&M вилучає із продажу дитячі шкарпетки “через Аллаха”.

Опубліковано Серпень, 18 в 19:42



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