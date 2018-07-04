Хлібне перемир’я: на Донбас зайшли дві колони військової техніки з РФ

Напередодні стало відомо, що з Росії на Донбас зайшли дві колони військової техніки, а саме 31 одиниця бойової машини піхоти, 4 УРАЛи та 2 УАЗи. Техніка прямувала в район окупованих Дебальцевого та Горлівки.

Українські армійці під Дебальцевим на світанку бачили, як бойовики на передові позиції заводили танк і 4 бойові машини піхоти. У прямій видимості армійців. Бойовики користуються хлібним перемир’ям – адже військовим заборонено відкривати вогонь, якщо немає загрози життю.

Українські військові також використовують, по-своєму, хлібне перемир’я. В Донецькій області на узбережжі Азовського моря мотопіхотні підрозділи відточують навички знищення російського десанту в разі висадки у море та раптового прориву.

Танкові розрахунки Т-64 та бойові машини піхоти знищували морські цілі прямої наводкою на відстані 9 км.

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Ну і багато галасу у соцмережах наробив військовий вертоліт, який за лічені метри пролетів буквально над головами відпочивальників на Азовському морі.

Політ відбувався в рамках військових навчань у селищі Рибацьке біля Маріуполя.

Водночас за третю добу перемир’я у штабі нарахували 17 провокативних обстрілів бойовиками. Окупаційна армія знову застосувала міномети, калібр 82 мм.

Сталося це вночі, били по захисниках Кримського. Загалом на всіх напрямках під ворожий вогонь потрапили околиці більше 10 населених пунктів. Втрат з української сторони немає.

До слова, минулої доби бойовики продовжили порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення.

Опубліковано Липень, 04 в 11:15



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